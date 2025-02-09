В порту Усть-Луга в Ленобласти терпит крушение груженый мазутом танкер

Уточняется, что на борту танкера находится 130 тыс. т мазута.
Источник «Известий» сообщил, что пострадавших и погибших нет. Он также добавил, что повреждений у судна не обнаружено, как и разлива нефтепродукта.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вскоре должны прибыть водолазы для подводного осмотра танкера.
Ранее танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.