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В порту Усть-Луга в Ленобласти терпит крушение груженый мазутом танкер

Груженый мазутом танкер тонет в порту Усть-Луга в Ленобласти. Об этом 9 февраля сообщил канал 78 в Telegram.

Источник: пресс-служба порта Усть-Луга

Уточняется, что на борту танкера находится 130 тыс. т мазута.

Источник «Известий» сообщил, что пострадавших и погибших нет. Он также добавил, что повреждений у судна не обнаружено, как и разлива нефтепродукта.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вскоре должны прибыть водолазы для подводного осмотра танкера.

Ранее танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.

СК