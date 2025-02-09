В Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам

На днях витебчанка ответила на звонок с иностранного номера. Звонивший представился сотрудником Нацбанка и предупредил, что перезвонят правоохранители из-за того, что через ее банковский счет якобы финансируется украинский конфликт. Потом уже пенсионерке перезвонили в мессенджере лжеправоохранители и сказали ждать обыск, во время которого будут изыматься все деньги. Но тут же мнимые правоохранители предложили «спасти» деньги, зачислив на спецсчет.