В Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам

Жительница Витебска поверила мошенникам, но ее деньги спасли милиционеры. Подробности сообщили в УВД Витебского облисполкома.
На днях витебчанка ответила на звонок с иностранного номера. Звонивший представился сотрудником Нацбанка и предупредил, что перезвонят правоохранители из-за того, что через ее банковский счет якобы финансируется украинский конфликт. Потом уже пенсионерке перезвонили в мессенджере лжеправоохранители и сказали ждать обыск, во время которого будут изыматься все деньги. Но тут же мнимые правоохранители предложили «спасти» деньги, зачислив на спецсчет.
Поверившая во все, женщина открыла лицевой счет и перевела на банковскую карту 6000 белорусских рублей. Специалисты банка заметили, что витебчанка ведет себя странно, но на вопросы, не следует ли она указаниям третьих лиц, белоруска не реагировала. В банке пригласили правоохранителей.
Милиционерам понадобился целый час, чтобы убедить пенсионерку в том, что она стала жертвой мошенников. Окончательно убедил витебчанку звонок мошенникам. Набрала их номер она уже в присутствии милиционеров.
— Мошенники, которые не успели сказать, куда нужно перевести деньги, стали оскорблять и женщину, и оперативников, — прокомментировали в УВД.
Тем временем жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя.
И мы писали, что Беларусбанк сообщил белорусам о временном прекращении некоторых операций.