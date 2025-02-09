Россиянка перевела мошенникам 2,5 млн рублей за замену полиса ОМС

После разговора женщине пришло фейковое СМС-уведомление о том, что в её личный кабинет сервиса «Госуслуги» взломан. Опасаясь за утечку личных данных, красноярка обратилась по указанному в сообщении номеру псевдоменеджера портала, который перевел ее на «сотрудника Центрального Банка». Лжеспециалист рассказал жертве, что аферисты от имени оформили несколько кредитных заявок, решить проблему можно лишь исчерпав кредитный потенциал.