Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции

В пятницу в следственном управлении СК РФ по республике сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства в Дербентском районе Дагестана по факту организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ), оба подозреваемых вскоре были задержаны. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что в их числе депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров, который ранее «замуровал» в торговом центре жилую квартиру.
«Советским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении генерального директора (депутат) и конечного бенефициара ООО “Инвест-2”, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сроком на один месяц 28 суток, то есть по 4 апреля 2025 года включительно», — сообщила Мамаева.
По данным следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в России четырех иностранцев, которые не были поставлены на миграционный учет, не имели разрешения на работу и по истечении установленного срока временного пребывания уклонились от выезда из РФ. Подельники предоставили мигрантам место жительства в заранее обустроенном помещении, питание и работу.
В феврале 2024 года Омаров оказался в центре скандала из-за того, что начал строить торговый центр вокруг квартиры жительницы Дербента, которая отказалась продавать свою жилплощадь, и тем самым «замуровал» ее «однушку». Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения «Единой России» принял решение исключить Омарова из партии.