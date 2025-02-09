Суд арестовал депутата из Дербента по делу о незаконной миграции

В феврале 2024 года Омаров оказался в центре скандала из-за того, что начал строить торговый центр вокруг квартиры жительницы Дербента, которая отказалась продавать свою жилплощадь, и тем самым «замуровал» ее «однушку». Глава Дагестана Сергей Меликов тогда поручил проверить законность действий дербентского депутата. Руководитель региона заверил, что ситуация без внимания не останется и будет разрешена в рамках законодательства. После этого политсовет местного отделения «Единой России» принял решение исключить Омарова из партии.