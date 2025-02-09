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В Иркутске стая бездомных собак искусала женщину

ИРКУТСК, 9 фев — РИА Новости. Уголовное дело о халатности заведено в Иркутске, где женщину искусали бездомные собаки, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

В соцсетях жительница Иркутска разместила сообщение о том, что собаки в предместье Радищево напали на женщину, разорвали на ней одежду, стащили обувь, покусали спину и ноги.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в городе Иркутске на улице Фрунзе на женщину напали безнадзорные собаки и искусали ее. Животных отогнала прохожая», — говорится в сообщении.

СК завел уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура в рамках надзорных мероприятий даст оценку исполнению законодательства органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными, отмечается в сообщении.

флора и фауна