МИНСК, 9 фев — Sputnik. Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и повредил 14 автомобилей, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Все началось около трех часов ночи неподалеку от дома № 32 на набережной Ф. Скорины в Бресте, когда сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Chrysler». Однако тот требование проигнорировал.
«Началось преследование. Не реагируя на неоднократные требования инспекторов, нарушитель пытался скрыться. По пути следования водитель повредил 14 транспортных средств», — рассказали в пресс-службе.
В какой-то момент водитель заехал во двор на улице Кирова, откуда в результате ДТП не смог выехать и попытался убежать, но его задержали.
Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток, не имевший прав на управление транспортным средством, по результатам медосвидетельствования он был пьян — 1,4 промилле. В результате ДТП он не пострадал.
Установлено, что ключи от автомобиля он взял пока никого не было дома. На нарушителя составлено 14 административных материалов. Транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.