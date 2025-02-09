Под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги

В Беларуси самогонщикам грозят штрафы до пяти базовых величин (до 210 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией продукта, полуфабриката и аппарата. Повторное нарушение грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией.