Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги

Под Гродно владелец самогонного мини-завода задержан ОМОНом.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненском районе бойцы ОМОН задержали крупного самогонщика, рассказали в МВД.

Так, правоохранителям стало известно, что 50-летний житель Гродненского района причастен к незаконному изготовлению самогона. Во время рейда самогонщика задержали при поддержке бойцов ОМОНа.

Дома и в бытовых постройках фигуранта обнаружили самогонный аппарат, более двух тысяч литров браги и около 400 литров готового самогона, разлитого по емкостям.

— Владелец самогонного мини-завода пояснил, что производил напиток якобы для личных нужд, — сообщили в пресс-службе.

У самогонщика изъяли агрегат, а полуфабрикаты уничтожили. При этом образцы спиртосодержащей жидкости взяли на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя дадут правовую оценку.

В Беларуси самогонщикам грозят штрафы до пяти базовых величин (до 210 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией продукта, полуфабриката и аппарата. Повторное нарушение грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией.

Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.

Тем временем жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя.