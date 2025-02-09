Под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги

В Гродненском районе бойцы ОМОН задержали крупного самогонщика, рассказали в МВД.
Так, правоохранителям стало известно, что 50-летний житель Гродненского района причастен к незаконному изготовлению самогона. Во время рейда самогонщика задержали при поддержке бойцов ОМОНа.
Дома и в бытовых постройках фигуранта обнаружили самогонный аппарат, более двух тысяч литров браги и около 400 литров готового самогона, разлитого по емкостям.
— Владелец самогонного мини-завода пояснил, что производил напиток якобы для личных нужд, — сообщили в пресс-службе.
У самогонщика изъяли агрегат, а полуфабрикаты уничтожили. При этом образцы спиртосодержащей жидкости взяли на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя дадут правовую оценку.
В Беларуси самогонщикам грозят штрафы до пяти базовых величин (до 210 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией продукта, полуфабриката и аппарата. Повторное нарушение грозит штрафом до 30 базовых величин (до 1260 белорусских рублей в феврале 2025-го) с конфискацией.
Еще в Витебске милиционеры час отговаривали белоруску переводить деньги мошенникам.
Тем временем жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя.