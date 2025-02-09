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На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В порту Усть-Луга произошел инцидент на танкере «Коала» во время запуска двигателя, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Источник: Александр ДроZденко/Telegram

«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере “Коала” произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», — написал он.

По словам губернатора, экипаж эвакуировали, пострадавших нет.

Сейчас обследуют машинное отделение и устанавливают причины аварии.

Как рассказали в Росморречфлоте, угрозы затопления танкера нет, грузовые резервуары не повреждены. Вокруг него установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Там уточнили, что уполномоченными службами проводится расследование.