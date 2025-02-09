На танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент

Как рассказали в Росморречфлоте, угрозы затопления танкера нет, грузовые резервуары не повреждены. Вокруг него установили боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна. Там уточнили, что уполномоченными службами проводится расследование.