В Астрахани шесть человек пострадали в ДТП с грузовым фургоном

«По предварительным данным, 09.02.2025 в 12:40 (11:40 мск) водитель — мужчина 1992 года рождения, управляя грузовым фургоном, двигаясь по Комсомольской, не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением водителя — мужчины 1987 года рождения. Вследствие чего произошло столкновение между автомобилями», — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Daewoo Nexia и его пассажиры: мужчина, трое детей 2020, 2022 и 2024 годов рождения, а также девушка 2007 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой, в медучреждение доставили четверых несовершеннолетних. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, один направлен в реанимацию. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с ДТП.
Госавтоинспекция Астрахани устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка.