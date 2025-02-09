В Астрахани шесть человек пострадали в ДТП с грузовым фургоном

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой, в медучреждение доставили четверых несовершеннолетних. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, один направлен в реанимацию. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с ДТП.