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В Астрахани шесть человек пострадали в ДТП с грузовым фургоном

АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Грузовой фургон столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia в Астрахани, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 09.02.2025 в 12:40 (11:40 мск) водитель — мужчина 1992 года рождения, управляя грузовым фургоном, двигаясь по Комсомольской, не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением водителя — мужчины 1987 года рождения. Вследствие чего произошло столкновение между автомобилями», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Daewoo Nexia и его пассажиры: мужчина, трое детей 2020, 2022 и 2024 годов рождения, а также девушка 2007 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщили ТАСС в областной детской клинической больнице имени Н. Н. Силищевой, в медучреждение доставили четверых несовершеннолетних. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, один направлен в реанимацию. Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с ДТП.

Госавтоинспекция Астрахани устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка.