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Водитель из Челябинска попался на взятке сотрудникам ГИБДД

50 тысяч рублей выплатит житель Челябинска за взятку сотрудникам ГИБДД на трассе «Екатеринбург-Тюмень».

Источник: Reuters

Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ». В октябре прошлого года сотрудники ДПС остановили МАЗ с краном-трубоукладчиком для проверки. Диагностических карт, сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. Тогда он попытался откупиться и положил деньги в карман на двери автомобиля ДПС.

Полицейские сообщили о взятке в дежурную часть. Суд в Богдановиче (Свердловская область) назначил челябинцу штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что с 10 по 16 февраля в Челябинской области пройдет массовая проверка водителей автобусов. Только в январе этого года по их вине было совершено 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Полицейские посетят автотранспортные предприятия, а также организуют проверки водителей и автобусов на вокзалах.