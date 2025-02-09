Водитель из Челябинска попался на взятке сотрудникам ГИБДД

Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ». В октябре прошлого года сотрудники ДПС остановили МАЗ с краном-трубоукладчиком для проверки. Диагностических карт, сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. Тогда он попытался откупиться и положил деньги в карман на двери автомобиля ДПС.
Полицейские сообщили о взятке в дежурную часть. Суд в Богдановиче (Свердловская область) назначил челябинцу штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что с 10 по 16 февраля в Челябинской области пройдет массовая проверка водителей автобусов. Только в январе этого года по их вине было совершено 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Полицейские посетят автотранспортные предприятия, а также организуют проверки водителей и автобусов на вокзалах.