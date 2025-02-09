Водитель из Челябинска попался на взятке сотрудникам ГИБДД

Ранее мы писали о том, что с 10 по 16 февраля в Челябинской области пройдет массовая проверка водителей автобусов. Только в январе этого года по их вине было совершено 9 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Полицейские посетят автотранспортные предприятия, а также организуют проверки водителей и автобусов на вокзалах.