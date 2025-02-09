В Бресте пьяный 16-летний бесправник разбил четырнадцать машин, скрываясь от ГАИ

Водитель, уходя от погони, не реагировал на неоднократные требования гаишников. Пытаясь скрыться, фигурант повредил 14 транспортных средств. А во дворе на улице Кирова внедорожник еще раз врезался и уже не смог дальше ехать, водитель попытался убежать, но его задержали.