В Бресте пьяный 16-летний бесправник разбил четырнадцать машин, скрываясь от ГАИ

В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника, повредившего четырнадцать машин, рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Инцидент с погоней произошел в областном центре ночью 9 февраля. Примерно в 03.00 часов на улице Набережной Франциска Скорины сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Крайслера». Однако авто не остановилось, и началось преследование.
Водитель, уходя от погони, не реагировал на неоднократные требования гаишников. Пытаясь скрыться, фигурант повредил 14 транспортных средств. А во дворе на улице Кирова внедорожник еще раз врезался и уже не смог дальше ехать, водитель попытался убежать, но его задержали.
— Автомобилем управлял 16-летний бесправник с явными признаками алкогольного опьянения, — прокомментировали в УВД.
Медицинское освидетельствование выявило 1,4 промилле. В ДТП несовершеннолетний бесправник не пострадал, ключи от иномарки он взял, пока никого из взрослых не было дома.
На нарушителя составили 14 административных материалов. Авто доставили на штрафстоянку.
Также под Гродно ОМОН задержал крупного самогонщика с 2400 литрами самогона и браги.
Тем временем жесткое лобовое ДТП произошло в Молодечно по вине уснувшего за рулем водителя.