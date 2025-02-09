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Челябинка оформила на себя цыганского ребенка ради выплат на 1,5 млн рублей

Свыше 1,5 млн рублей похитила женщина в Челябинской области, якобы родив ребенка дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Кыштыме. Местная жительница 36 лет, «находясь в дружественных отношениях с представителями этнической группы, оформила на свое имя их ребенка».

Для этого она предоставила недостоверные документы о родах вне медицинского учреждения. После чего посетила Отделение фонда пенсионного и социального страхования, где также сообщила ложные сведения, чтобы получить материнский капитал и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которого фактически не рожала.

«С августа 2015 года по октябрь 2024-го злоумышленница незаконно получила более полутора миллионов бюджетных рублей», — говорят в региональном Главке МВД.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский горсуд.