Челябинка оформила на себя цыганского ребенка ради выплат на 1,5 млн рублей

Для этого она предоставила недостоверные документы о родах вне медицинского учреждения. После чего посетила Отделение фонда пенсионного и социального страхования, где также сообщила ложные сведения, чтобы получить материнский капитал и ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которого фактически не рожала.