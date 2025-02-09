Пятилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Петропавловске

«Девочка осталась одна в доме из-за захлопнувшейся двери, когда её дедушка вышел на улицу. После безуспешных попыток открыть дверь мужчина вызвал службу 112. Спасатели оперативно прибыли на место и открыли окно с помощью шанцевых инструментов, затем изнутри открыли входную дверь», — говорится в сообщении.