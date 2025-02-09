Участники нападения на «Крокус Сити Холл» приступают к ознакомлению с материалами дела

Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ). Остальные фигуранты, которым также предъявлено окончательное обвинение, являлись, по версии следствия, пособниками исполнителей преступления. Одни, как, например, выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью, предположительно, вывезенными с востока Украины, получив за это более 1 млн руб. Другие обвиняемые выделили им транспорт, предоставили квартиры для проживания, обеспечили финансирование нападения и пр.
Среди прочих нападавшим инкриминировали и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации или участие в ней). По данным «Ъ», изначально в расследовании, которое велось ГСУ СКР, данной статьи не было. Но ФСБ установила, что предполагаемые преступники перед своими действиями присягали на верность запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан», входящей в запрещенное в РФ «Исламское государство». Впоследствии уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ по решению Генпрокуратуры было соединено с основным расследованием.
Менее чем за год (обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет) было установлено, что нападавшие, действуя при поддержке целой бригады пособников и сообщников, расстреливали буквально всех, кто попадался им на пути в «Крокусе», а затем с помощью бутылок с зажигательной смесью устроили поджог, чтобы усугубить трагедию. В результате от огнестрельных ранений и отравления угарным газом погибли 146 человек, еще более 500 — пострадали.
Затем непосредственные участники нападения покинули столичный регион, отправившись на автомобиле в Брянскую область, где их и задержали. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, им планировали организовать коридор через границу и встретить на Украине «как героев».
Для сбора доказательств по делу было назначено и проведено более 1,15 тыс. различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и пр. Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тыс. человек, а еще 1 тыс. человек привлечена к расследованию в качестве свидетелей.
Чтобы всем им ознакомиться с материалами дела, в котором, по некоторым данным, более ста томов, потребуется до полугода, но следствие решило, что достаточно предоставить обвиняемым данные, касающиеся непосредственно их самих, что существенно сократит процесс.
По данным «Ъ», материалы, которые будут изучены военным судом, выделены из основного уголовного дела о теракте, расследование по которому будет продолжено. Цель — установить всех причастных к нападению, в том числе организаторов и идейных вдохновителей акции, которые находятся за границей. Также предстоит найти двух выходцев с Северного Кавказа, участвовавших в вооружении террористов. А в отдельном уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ) — дать оценку действиям администрации самого концертного зала.