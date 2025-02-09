Участники нападения на «Крокус Сити Холл» приступают к ознакомлению с материалами дела

Менее чем за год (обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет) было установлено, что нападавшие, действуя при поддержке целой бригады пособников и сообщников, расстреливали буквально всех, кто попадался им на пути в «Крокусе», а затем с помощью бутылок с зажигательной смесью устроили поджог, чтобы усугубить трагедию. В результате от огнестрельных ранений и отравления угарным газом погибли 146 человек, еще более 500 — пострадали.