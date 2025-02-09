На Северном объезде Новосибирска произошло массовое ДТП: погиб человек

Столкновение случилось на территории Коченевского района около 12.30. КАМАЗ ехал со стороны Омска в строну Новосибирска. Предварительно, его водитель (1970 года рождения) выехал на встречку и сначала врезался в Nissan, а потом сразу в две Toyota Land Cruiser Prado, одна из которых столкнулась с Toyota Corolla.