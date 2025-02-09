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На Северном объезде Новосибирска произошло массовое ДТП: погиб человек

Предварительно, КАМАЗ выехал на встречку и столкнулся с Nissan и Toyota.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

В воскресенье, 9 февраля 2025 года, на Северном объезде Новосибирска произошло массовое ДТП с участием грузовика и четырёх легковушек. Один водитель погиб. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Столкновение случилось на территории Коченевского района около 12.30. КАМАЗ ехал со стороны Омска в строну Новосибирска. Предварительно, его водитель (1970 года рождения) выехал на встречку и сначала врезался в Nissan, а потом сразу в две Toyota Land Cruiser Prado, одна из которых столкнулась с Toyota Corolla.

Погиб водитель одной Toyota Land Cruiser Prado — мужчина 1956 года рождения. Помощь врачей понадобилась водителям КАМАЗа, Nissan и Toyota.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.