На Северном объезде Новосибирска произошло массовое ДТП: погиб человек

В воскресенье, 9 февраля 2025 года, на Северном объезде Новосибирска произошло массовое ДТП с участием грузовика и четырёх легковушек. Один водитель погиб. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Столкновение случилось на территории Коченевского района около 12.30. КАМАЗ ехал со стороны Омска в строну Новосибирска. Предварительно, его водитель (1970 года рождения) выехал на встречку и сначала врезался в Nissan, а потом сразу в две Toyota Land Cruiser Prado, одна из которых столкнулась с Toyota Corolla.
Погиб водитель одной Toyota Land Cruiser Prado — мужчина 1956 года рождения. Помощь врачей понадобилась водителям КАМАЗа, Nissan и Toyota.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.