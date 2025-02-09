10-летний школьник из Кронштадта ложно заминировал школы и ТЦ по указке неизвестного

Сразу несколько школ и торговых центров Петербурга получили сообщения о нависшей над ними угрозе 4 февраля. И виновником стал… 10-летний школьник из Кронштадта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, именно мальчик разослал городским объектам письма о лжеминировании.