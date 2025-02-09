10-летний школьник из Кронштадта ложно заминировал школы и ТЦ по указке неизвестного

Сразу несколько школ и торговых центров Петербурга получили сообщения о нависшей над ними угрозе 4 февраля. И виновником стал… 10-летний школьник из Кронштадта. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, именно мальчик разослал городским объектам письма о лжеминировании.
При осмотре школ и центров не обнаружилось ничего опасного, угрозы не подтвердились. Полиция быстро установила, что ложные сообщения отправил юный житель Кронштадта. Но, как выяснилось, не совсем по своей воле.
— Мальчик рассказал полиции, что познакомился и начал общаться в соцсети с неизвестным, который попросил его позвонить в полицию и сообщить об угрозе зданию школы, — уточнили в ведомстве.
Сведения передали в отдел по делам несовершеннолетних. Теперь специалисты решат, что делать с маленьким хулиганом и какие меры реагирования принять к его родителям. Также полиция разыскивает самого подстрекателя, который надоумил школьника наврать про минирование зданий.