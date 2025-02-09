Романа Абрамовича заподозрили в уклонении от санкций

По данным издания, мишенью следователей стали вилла в Гармиш-Партенкирхене, два Bugatti, Mercedes-Benz и Lamborghini Абрамовича. Его имущество в Баден-Вюртемберге было заморожено несколько месяцев назад. Стоимость автомобилей, которые хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме, оценивается в несколько миллионов евро.