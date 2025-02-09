Глава Сахалина назвал риски из-за севшего на мель сухогруза

В результате российской стороне пришлось взять на себя всю работу по утилизации. Подобный опыт, как считает глава региона, вызывает «устойчивое предположение», что владельцы иностранного судна в этот раз так же «бросят судно». Лимаренко объяснил свои догадки тем, что у корабля имеются значительные повреждения, а его ремонт в таких условиях, как он полагает, невозможен.