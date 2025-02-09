130 тысяч тонн мазута и взрыв в машинном отделении. Что известно о ЧП с танкером в порту Усть-Луга

Согласно данным портала Marinetraffic, Koala отправился из Сингапура 6 ноября 2024 года. Последний порт захода — Мальта, где судно находилось 19 января. В порт Усть-Луга танкер прибыл 6 февраля в 3:25. На борту находятся 4−5 членов экипажа, включая капитана Александра Жука. По разным данным, танкер перевозит от 100 до 130 тысяч тонн мазута.