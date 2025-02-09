130 тысяч тонн мазута и взрыв в машинном отделении. Что известно о ЧП с танкером в порту Усть-Луга

В статье рассказываем, что известно о судне, его экипаже и текущей ситуации.
Танкер Koala: характеристики, маршруты и груз.
Танкер Koala зарегистрирован под флагом Антигуа и Барбуды, позывной сигнал — V2YL3. Судно было построено в 2003 году, его длина составляет 274 метра, а ширина — 50 метров. Танкер предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.
Согласно данным портала Marinetraffic, Koala отправился из Сингапура 6 ноября 2024 года. Последний порт захода — Мальта, где судно находилось 19 января. В порт Усть-Луга танкер прибыл 6 февраля в 3:25. На борту находятся 4−5 членов экипажа, включая капитана Александра Жука. По разным данным, танкер перевозит от 100 до 130 тысяч тонн мазута.
Взрыв на танкере в порту Усть-Луга.
ЧП произошло рано утром 9 февраля, когда танкер Koala находился у третьего причала комплекса наливных судов. По информации издания 47news, в МЧС поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.
Предварительные данные, которые огласил Росморречфлот, указывают на взрыв в машинном отделении, произошедший при подготовке к запуску главного двигателя. Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Резервуары с мазутом остались неповрежденными, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об отсутствии угрозы экологической катастрофы и охарактеризовал инцидент как «техногенный».
Текущая ситуация в порту Усть-Луга.
Несмотря на инцидент, работа порта не остановлена: суда продолжают заходить и выходить. По данным источников 47news, танкер Koala был частично подтоплен, но угрозы затопления судна нет.
Расследование ЧП с танкером Koala.
Танкер остается у причала, вокруг него установлено боновое ограждение для предотвращения возможного распространения нефтепродуктов.
Для установления причин инцидента проводится обследование подводной части судна и машинного отделения. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых проверок.