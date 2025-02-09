В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП

«Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии. Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо — проявлял твердую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем», — написал Калядин.