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В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП

САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в дорожной аварии, сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале.

Источник: Аргументы и факты

«Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии. Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо — проявлял твердую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем», — написал Калядин.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили журналистам, что ДТП произошло вблизи города Петровска в пятницу около 22:40 (21:40 мск). По предварительным данным, внедорожник Tank 500 под управлением мужчины 1962 года рождения съехал в кювет и опрокинулся на бок, в результате водитель погиб.