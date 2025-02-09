В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства.