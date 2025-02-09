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В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

САМАРА, 9 фев — РИА Новости. Последствия разлива нефтепродуктов, которые загрязнили грунт на площади 500 квадратных метров, ликвидируют в Красноярском районе Самарской области, сообщается на сайте регионального ГУМЧС России.

Источник: © РИА Новости

Информация о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения поступила в МЧС в субботу. Месторождение находится в 1,3 километра от населенного пункта Красный Яр в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже запущен после установки временного герметизирующего устройства.

«При уточнении информации установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв. На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В ликвидации последствий загрязнения привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

нефть
МЧС