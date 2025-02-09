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При взрыве газа в пермском общежитии рухнула стена и начался пожар

Следователи Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю устанавливают причины взрыва газовоздушной смеси в одном из общежитий города Кизел.

Источник: СУ СКР по Пермскому краю

— В результате ЧП начался пожар, и обрушилась часть межкомнатной стены жилого дома. К счастью от разлетевшихся обломков и огня никто не пострадал — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причины происшествия выясняет и прокуратура.

— Органами прокуратуры края организована проверка по факту пожара, произошедшего утром 9 февраля в многоквартирном жилом доме по улице Пролетарская, 57. На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов, — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура