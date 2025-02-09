При взрыве газа в пермском общежитии рухнула стена и начался пожар

— В результате ЧП начался пожар, и обрушилась часть межкомнатной стены жилого дома. К счастью от разлетевшихся обломков и огня никто не пострадал — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причины происшествия выясняет и прокуратура.
— Органами прокуратуры края организована проверка по факту пожара, произошедшего утром 9 февраля в многоквартирном жилом доме по улице Пролетарская, 57. На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов, — уточнили в надзорном ведомстве.