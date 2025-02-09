По делу о стрельбе в Краснодаре задержали двух мужчин

Уточняется, что автомобиль, куда после стрельбы сел мужчина, которому вменяется ранение человека, был задержан на посту ДПС. Им управлял 32-летний житель Чеченской Республики, а тот, кто устроил стрельбу, по данным ГУ МВД, был пассажиром иномарки. «В ходе досмотра транспортного средства обнаружен и изъят предмет конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему», — отметили в ведомстве.