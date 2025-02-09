По делу о стрельбе в Краснодаре задержали двух мужчин

«В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение о том, что ночью 9 февраля неизвестный, находясь возле развлекательного заведения на улице Зиповской, произвел выстрелы из неустановленного оружия, причинив ранение 29-летнему мужчине, и скрылся на автомобиле Ford Mondeo. В Успенском районе полицейские по горячим следам задержали приезжих», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобиль, куда после стрельбы сел мужчина, которому вменяется ранение человека, был задержан на посту ДПС. Им управлял 32-летний житель Чеченской Республики, а тот, кто устроил стрельбу, по данным ГУ МВД, был пассажиром иномарки. «В ходе досмотра транспортного средства обнаружен и изъят предмет конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему», — отметили в ведомстве.
В действиях водителя полицейские усматривают нарушение правил производства и оборота оружия, которые квалифицировали по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.