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По делу о стрельбе в Краснодаре задержали двух мужчин

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре минувшей ночью и ранению человека, сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение о том, что ночью 9 февраля неизвестный, находясь возле развлекательного заведения на улице Зиповской, произвел выстрелы из неустановленного оружия, причинив ранение 29-летнему мужчине, и скрылся на автомобиле Ford Mondeo. В Успенском районе полицейские по горячим следам задержали приезжих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль, куда после стрельбы сел мужчина, которому вменяется ранение человека, был задержан на посту ДПС. Им управлял 32-летний житель Чеченской Республики, а тот, кто устроил стрельбу, по данным ГУ МВД, был пассажиром иномарки. «В ходе досмотра транспортного средства обнаружен и изъят предмет конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему», — отметили в ведомстве.

В действиях водителя полицейские усматривают нарушение правил производства и оборота оружия, которые квалифицировали по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.