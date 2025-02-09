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Мужчина нашел в ресторане в Минске дорогостоящие часы и стал фигурантом уголовного дела

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина нашел в ресторане чужие дорогостоящие часы и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Елизавета Новикова.

В Центральное РУВД с заявлением о пропаже часов стоимостью около Br3,5 тыс. обратилась 36-летняя жительница столицы. Минчанка рассказала, что в день пропажи проводила время в одном из ресторанов города, а когда вернулась домой, обнаружила отсутствие дорогостоящей вещи.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении хищения задержали 38-летнего жителя Минской области. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что нашел часы во время проведения ремонта в здании ресторана. Об интересной находке фигурант решил не сообщать администрации заведения и положил часы в карман. Распорядиться чужим имуществом фигурант не успел. Вещь изъята и будет передана законному владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.