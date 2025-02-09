Мужчина нашел в ресторане в Минске дорогостоящие часы и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении хищения задержали 38-летнего жителя Минской области. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что нашел часы во время проведения ремонта в здании ресторана. Об интересной находке фигурант решил не сообщать администрации заведения и положил часы в карман. Распорядиться чужим имуществом фигурант не успел. Вещь изъята и будет передана законному владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.