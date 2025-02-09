SZ: над военной базой ФРГ заметили неизвестные беспилотники

По информации издания, в период с 9 по 29 января над авиабазой в Швезинге (федеральная земля Шлезвиг — Гольштейн) произошло в общей сложности «6 инцидентов безопасности» с участием профессиональных беспилотников неизвестного происхождения. Газета отмечает, что на базе ВВС ФРГ в Швезинге находится учебный центр по подготовке частей ПВО. В частности, военных обучают навыкам обращения с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot. В центре, как утверждает издание, также проходят подготовку украинские военные.
В Оперативном командовании Бундесвера (ВС ФРГ), как подчеркивает Suddeutsche Zeitung, подтвердили факт обнаружения нескольких пролетов беспилтников, однако указали, что «в целях обеспечения военной безопасности и по оперативным соображениям не могут предоставить никаких дополнительных подробностей». По данным газеты, вероятно, речь идет о «малых беспилотных летательных аппаратах (МБЛА)», против которых меры защиты ВС ФРГ «оказались бессильны». Операторов дронов также не удалось обнаружить ни в одном из случаев, констатирует газета.
В настоящее время, как заявляет издание, «ведется расследование по подозрению в шпионаже». В Бундесвере, по утверждению газеты, существует подозрение, что беспилотники могли быть запущены с кораблей в Северном или Балтийском морях. Но конкретных доказательств пока нет, резюмирует Suddeutsche Zeitung.