SZ: над военной базой ФРГ заметили неизвестные беспилотники

По информации издания, в период с 9 по 29 января над авиабазой в Швезинге (федеральная земля Шлезвиг — Гольштейн) произошло в общей сложности «6 инцидентов безопасности» с участием профессиональных беспилотников неизвестного происхождения. Газета отмечает, что на базе ВВС ФРГ в Швезинге находится учебный центр по подготовке частей ПВО. В частности, военных обучают навыкам обращения с системой противоракетной обороны (ПРО) Patriot. В центре, как утверждает издание, также проходят подготовку украинские военные.