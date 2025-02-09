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Специалисты демонтировали верхнюю часть кормы «Волгонефть-239»

На кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершен демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Об этом сообщили в Оперштабе Кубани.

Источник: Морспасслужба

Далее специалисты приступят самому сложному этапу демонтажа — начнут разбирать нижнюю подводную часть корпуса.

Рядом с танкером дежурят сотрудники Морспасслужбы, которые обеспечивают экологическую безопасность при выполнении демонтажных работ.