Специалисты демонтировали верхнюю часть кормы «Волгонефть-239»

Далее специалисты приступят самому сложному этапу демонтажа — начнут разбирать нижнюю подводную часть корпуса.
Рядом с танкером дежурят сотрудники Морспасслужбы, которые обеспечивают экологическую безопасность при выполнении демонтажных работ.
На кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершен демонтаж двух уровней жилой надстройки и капитанской рубки. Об этом сообщили в Оперштабе Кубани.
Далее специалисты приступят самому сложному этапу демонтажа — начнут разбирать нижнюю подводную часть корпуса.
Рядом с танкером дежурят сотрудники Морспасслужбы, которые обеспечивают экологическую безопасность при выполнении демонтажных работ.