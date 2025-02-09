Самогонщик-оптовик выявлен на Гродненщине

В милицейском ведомстве напомнили, что изготовление физлицами крепких алкогольных напитков запрещено и за это предусмотрена ответственность. В лучшем случае впервые попавшийся самогонщик сначала будет предупрежден, в худшем — получит штраф до пяти базовых величин (одна базовая величина с 1 января 2025 года составляет 42 рубля). При этом конфискуется продукция, полуфабрикаты и аппараты. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 30 базовых величин с конфискацией, подчеркнули в МВД.