Самогонщик-оптовик выявлен на Гродненщине

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники Гродненского РОВД установили причастность 50-летнего жителя района к незаконному изготовлению самогона, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.
Там уточняется, что нарушителя закона удалось изобличить в ходе рейда милиции совместно с бойцами ОМОН.
«У мужчины дома и в бытовых постройках обнаружен самогонный аппарат, свыше двух тысяч литров браги и почти 400 литров готового к употреблению продукта, разлитого по емкостям различного объема», — сказано в сообщении министерства внутренних дел.
Там отмечается, что, по словам владельца мини-завода, алкогольный напиток изготавливался исключительно для личных нужд.
«Агрегат демонтирован и изъят, полуфабрикаты уничтожены. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой действиям нарушителя будет дана правовая оценка», — проинформировали МВД.
В милицейском ведомстве напомнили, что изготовление физлицами крепких алкогольных напитков запрещено и за это предусмотрена ответственность. В лучшем случае впервые попавшийся самогонщик сначала будет предупрежден, в худшем — получит штраф до пяти базовых величин (одна базовая величина с 1 января 2025 года составляет 42 рубля). При этом конфискуется продукция, полуфабрикаты и аппараты. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 30 базовых величин с конфискацией, подчеркнули в МВД.