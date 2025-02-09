В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя

По данным Волк, сотрудники полиции остановили иномарку для проведения проверки. Водитель сделал вид, что ищет документы, но затем резко тронулся с места, началась погоня.
«Пытаясь скрыться, мужчина нарушал ПДД, чем создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Инспекторы неоднократно предупреждали лихача о намерении применить огнестрельное оружие, но тот не обращал на это внимания. Для остановки транспортного средства один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных — по колесам автомобиля», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД России отметила, что после применения огнестрельного оружия машина остановилась, нарушитель попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
«В отношении мужчины составлены семь протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных четырьмя статьями КоАП РФ. Иномарка помещена на специализированную стоянку», — добавила Волк.