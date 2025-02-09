В Анапе сотрудники ГИБДД применили оружие для задержания водителя

«Пытаясь скрыться, мужчина нарушал ПДД, чем создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Инспекторы неоднократно предупреждали лихача о намерении применить огнестрельное оружие, но тот не обращал на это внимания. Для остановки транспортного средства один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных — по колесам автомобиля», — написала Волк в своем Telegram-канале.