В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал

«Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров», — написал Меликов.