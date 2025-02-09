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В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал

МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли трое очевидцев, двое из которых — дагестанские спортсмены, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дагестанские спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов спасли людей из упавшего в канал имени Октябрьской революции автомобиля. Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров», — написал Меликов.

Мульдаров и Изрудинов — воспитанники спортивной школы «Эндирей», уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района. Имя третьего спасателя пока неизвестно, он сразу покинул место событий, отметил Меликов.

Глава Дагестана сообщил, что поручил отметить поступок молодых людей.