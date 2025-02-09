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Авиарейс из Москвы в Вологду отменили из-за тумана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вологодское авиапредприятие из-за тумана и плохой видимости в Вологде отменило авиарейс из Москвы в Вологду, который был запланирован в воскресенье в 22:00 мск. Погодные условия также не позволяют совершить перелет до запасных аэропортов, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Борисов.

Источник: РИА "Новости"

«Вологодское авиационное предприятие сообщает: из-за неблагоприятных погодных условий отменен рейс по маршруту Внуково — Вологда, который был запланирован сегодня в 22:00 мск. В Вологде и на обширной территории от Воронежа до Санкт-Петербурга наблюдается туман. Из-за высокой влажности и переохлаждения видимость значительно ухудшилась. Посадка в аэропорту Вологда в таких погодных условиях невозможна. Погодные условия также не позволяют совершить перелет до запасных аэропортов», — сообщил Борисов в своем Telegram-канале.

По последним данным, улучшение погоды ожидается в понедельник, 10 февраля, во второй половине дня, сообщил замгубернатора.