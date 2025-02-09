Главу Балтийска заключили под стражу по делу о взятке

«Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Балтийского городского округа. Он обвиняется по пункту “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении.