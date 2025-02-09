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Легковушка врезалась в дерево в Логойском районе, водитель погиб

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе в ДТП погиб водитель, пассажиры получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, 9 февраля около 14.31 36-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Н8994 со стороны деревни Средняя в направлении автодороги Р58 не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а двое мужчин-пассажиров 24 и 40 лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В УВД призывают быть предельно внимательными на дороге и выбирать безопасную скорость движения с учетом погодных и дорожных условий.