Легковушка врезалась в дерево в Логойском районе, водитель погиб

По предварительной информации, 9 февраля около 14.31 36-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Н8994 со стороны деревни Средняя в направлении автодороги Р58 не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а двое мужчин-пассажиров 24 и 40 лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение.