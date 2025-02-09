В Самарской области назвали причину разлива нефтепродуктов

Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что в субботу получили информацию о разлившейся нефтесодержащей жидкости из нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения в Красноярском районе. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Нефтепровод уже был запущен после установки временного герметизирующего устройства. Площадь загрязнения составила около 500 квадратных метров. Загрязненный грунт планируется вывозить на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.
«Вижу ваши комментарии и вопросы по поводу ситуации с разливом нефтесодержащей эмульсии по адресу Красноярский район, СДТ Сок, улица Нулевая. Понимаю вашу обеспокоенность. Поэтому хочу сообщить, что, согласно информации ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы — ред.), утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода, постороннего вмешательства не обнаружено», — написал Гориянов на своей странице во «ВКонтакте».