На Шри-Ланке произошло отключение электроэнергии из-за обезьяны

«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — заявил он местным СМИ.
Позже министерство энергетики сообщило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала «чрезвычайная ситуация» на сетевой подстанции в Панадуре. По данным министерства, причиной неисправности послужило падение обезьяны на линии электропередач сетевой подстанции.
Отключение началось в 11.30 по местному времени (09.00 мск). Ремонтные работы заняли несколько часов и сопровождались рядом сбоев, но уже вечером министерство энергетики страны сообщило о восстановлении подачи энергии по всей Шри-Ланке.