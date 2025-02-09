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На Шри-Ланке произошло отключение электроэнергии из-за обезьяны

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. Проникновение обезьяны на электрическую подстанцию на Шри-Ланке привело к отключению электроэнергии по всей стране в воскресенье, заявил министр энергетики Кумара Джаякоди.

Источник: Freepik

«Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в системе», — заявил он местным СМИ.

Позже министерство энергетики сообщило, что причиной отключения электроэнергии на всем острове стала «чрезвычайная ситуация» на сетевой подстанции в Панадуре. По данным министерства, причиной неисправности послужило падение обезьяны на линии электропередач сетевой подстанции.

Отключение началось в 11.30 по местному времени (09.00 мск). Ремонтные работы заняли несколько часов и сопровождались рядом сбоев, но уже вечером министерство энергетики страны сообщило о восстановлении подачи энергии по всей Шри-Ланке.

энергетика