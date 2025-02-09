Под Чериковом сотрудники ГАИ открыли стрельбу по микроавтобусу виновного в ДТП пьяного бесправника, разогнавшегося до 140 км/ч

Также там сообщается, что за рулем был 30-летний житель Могилева, который имел уже не одну судимость. Он не получал права, а визуально имел признаки опьянения, что и подтвердило освидетельствование, установившее свыше 1,1 промилле алкоголя в крови мужчины.