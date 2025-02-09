Под Чериковом сотрудники ГАИ открыли стрельбу по микроавтобусу виновного в ДТП пьяного бесправника, разогнавшегося до 140 км/ч

Под Чериковом сотрудники ГАИ открыли стрельбу по авто виновного в ДТП пьяного бесправника, разогнавшегося до 140 км/ч. Об этом сообщает МВД Беларуси.
В Черикове Могилевской области водитель микроавтобуса Mercedes столкнулся со стоящим автомобилем Lada, а затем уехал с места ДТП. Сообщение об этом поступило в местный РОВД.
Сотрудники Госавтоинспекции за несколько минут нашли автомобиль нарушителя, подав ему сигнал об остановке. Но поскольку водитель требование инспекторов ГАИ проигнорировал, пытаясь скрыться, началось преследование.
Mercedes нарушителя разгонялось до 140 километров в час, чем создавалась реальная угроза участникам дорожного движения.
«Инспекторы приняли решение использовать табельное оружие. После прицельных выстрелов по колесам нарушителя задержали», — рассказывают в МВД.
Также там сообщается, что за рулем был 30-летний житель Могилева, который имел уже не одну судимость. Он не получал права, а визуально имел признаки опьянения, что и подтвердило освидетельствование, установившее свыше 1,1 промилле алкоголя в крови мужчины.
На мужчину, водворенного в изолятор временного содержания, составили 15 административных протоколов.
Также в Бресте пьяный 16-летний бесправник разбил четырнадцать машин, скрываясь от ГАИ, — на него составили 14 протоколов.
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