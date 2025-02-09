Омич отдела

Житель Кормиловского района поверил телефонным мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По указанию неизвестных 57-летний омич перевел 270 тысяч рублей на так называемый безопасный счет.
В ОМВД по Кормиловскому району завели уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские отправили запросы в банки и мобильным операторам, идет поиск аферистов.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей из-за опасений потерять сбережения.