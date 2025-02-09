Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич отдела

Источник: Комсомольская правда

Житель Кормиловского района поверил телефонным мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По указанию неизвестных 57-летний омич перевел 270 тысяч рублей на так называемый безопасный счет.

В ОМВД по Кормиловскому району завели уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские отправили запросы в банки и мобильным операторам, идет поиск аферистов.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омская пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей из-за опасений потерять сбережения.