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На Шри-Ланке обезьяна вызвала масштабный сбой в электроснабжении

На Шри-Ланке обезьяна оборвала линии передачи на электрической подстанции, что вызвало масштабные перебои в электроснабжении по всей стране. Об этом 9 февраля сообщило издание JVP News.

Источник: РИА "Новости"

«Обезьяна врезалась в трансформатор на подстанции в Панадуре, что привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране», — приводит издание слова министра энергетики Кумара Джаякоди.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (9:00 мск). По словам министра энергетики, животное повредило сетевой трансформатор, его ремонт занял несколько часов.

Позже подачу электричества на всей территории Шри-Ланки удалось восстановить.

Ранее, 3 февраля, в чешском городе Брды в ландшафтном парке бобры за несколько дней возвели плотину, чем сэкономили властям расходы в $1,2 млн, а также семь лет строительства. Животные выбрали для постройки дренажный канал, который предназначался для осушения территории и был определен для строительства властями, однако бобры их опередили.