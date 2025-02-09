На Шри-Ланке обезьяна вызвала масштабный сбой в электроснабжении

Ранее, 3 февраля, в чешском городе Брды в ландшафтном парке бобры за несколько дней возвели плотину, чем сэкономили властям расходы в $1,2 млн, а также семь лет строительства. Животные выбрали для постройки дренажный канал, который предназначался для осушения территории и был определен для строительства властями, однако бобры их опередили.