На Шри-Ланке обезьяна вызвала масштабный сбой в электроснабжении

«Обезьяна врезалась в трансформатор на подстанции в Панадуре, что привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране», — приводит издание слова министра энергетики Кумара Джаякоди.
Инцидент произошел в 11:30 по местному времени (9:00 мск). По словам министра энергетики, животное повредило сетевой трансформатор, его ремонт занял несколько часов.
Позже подачу электричества на всей территории Шри-Ланки удалось восстановить.
Ранее, 3 февраля, в чешском городе Брды в ландшафтном парке бобры за несколько дней возвели плотину, чем сэкономили властям расходы в $1,2 млн, а также семь лет строительства. Животные выбрали для постройки дренажный канал, который предназначался для осушения территории и был определен для строительства властями, однако бобры их опередили.