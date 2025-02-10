В Пермском крае после родов скончались 21-летняя мама и малыш

Трагедия произошла в семье 21-летней жительницы города Лысьвы. Девушку доставили в местную больницу из-за преждевременных родов. Малыша спасти не удалось, а у роженицы открылось сильное кровотечение. Пациентку экстренно доставили в клинику краевого центра.
Родные и друзья девушки призвали горожан сдать кровь I+. К сожалению, это не помогло: в воскресенье, 9 февраля, стало известно о смерти пациентки.
На данный момент власти и следственные органы не комментировали трагическую смерть жительницы Лысьвы.
Напомним, ранее аналогичный случай произошел в одной из больниц Саратова: во время экстренного родоразрешения на фоне обострения инфекционного заболевания скончалась молодая мама и новорожденный.