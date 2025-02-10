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В Сумах и Херсоне, подконтрольном ВСУ, прогремели взрывы

В Киеве, Киевской и других областях Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в украинском городе в Сумы, информирует телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — рассказали украинские журналисты.

В городе звучит воздушная тревога. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Помимо этого, взрывы прогремели в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне.

При этом, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, тревога с воздуха не объявлялась.

В Сумской области сирены включены с 21:16 мск.

В украинской столице, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях также звучит воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Ровненской и Волынской областях Украины.