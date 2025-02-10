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Рогов показал, как запорожский пенсионер на авто увернулся от дрона ВСУ

Васильевка на повороте на село Любимовка.

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, водителю удалось увернуться от удара, резко повернув влево.

Соответствующие кадры в Telegram-канале разместил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Инцидент произошел на трассе Мелитополь — Васильевка на повороте на село Любимовка.

«Дрон-камикадзе завис в воздухе над двумя авто, а затем начал резко снижаться. Пенсионер — водитель “Шкоды” заметил беспилотник в зеркале заднего вида и резко повернул налево», — отметил Рогов.

В итоге БПЛА врезался в дорогу, не повредив проезжающие машины.

Рогов при этом констатировал, что оператор дрона ВСУ прекрасно видел, что автомобиль гражданский, но выбран именно его в качестве цели.

«Это ещё одно подтверждение того, что бандеровцы осознанно идут на военные преступления, намеренно нанося удары по мирным объектам», — подытожил Рогов.

Как сообщалось, боец 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, заслышав звук пролетающего украинского дрона, вышел на дорогу и уничтожил беспилотник из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».