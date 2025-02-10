Главе СК доложат о расследовании дела о нападении на охранника магазина в Люберцах

«В медиапространстве сообщается, что в одном из магазинов города Люберцы мужчина совершил кражу товаров. При попытке покинуть торговое помещение охранник, заметив противоправные действия, потребовал от него расплатиться за товар. В ответ на это мужчина применил нож и причинил охраннику телесные повреждения. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (“Разбой”)», — говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.