К границе с Россией после ЧП в Усть-Луге послали финский самолет-разведчик

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга во время запуска двигателя на танкере «Коала» произошел инцидент. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.