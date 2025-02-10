К границе с Россией после ЧП в Усть-Луге послали финский самолет-разведчик

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Служба пограничной разведки Финляндии направила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива, чтобы получить больше информации после аварии с танкером «Коала» в порту Усть-Луга Ленинградской области, президент страны Петтери Орпо объявил о намерении Хельсинки провести собственное расследование инцидента.
«Финская пограничная служба усилила готовность к реагированию на разливы нефти и ищет дополнительную информацию об инциденте. В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», — сообщило ведомство в соцсети X.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна проведет собственное расследование после сообщений об инциденте с танкером.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга во время запуска двигателя на танкере «Коала» произошел инцидент. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии.
В Росморречфлоте заявили, что угрозы затопления танкера нет, грузовые резервуары судна не повреждены, а разлив груза либо утечки нефтепродуктов также отсутствуют.