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Богомаз: три беспилотника уничтожены над Брянской областью

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Источник: Аргументы и факты

Три беспилотника были уничтожены в небе над Брянской областью, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны ВС РФ обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа», — написал он в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что благодаря грамотным действиям подразделений ПВО, пострадавших и разрушений нет.

«Службы быстрого реагирования и неотложной помощи работают на месте», — резюмировал глава региона.

Как сообщалось, российские бойцы уничтожили более десяти польских наемников в процессе освобождения Дзержинска в Донецкой Народной Республике.