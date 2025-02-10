В Жезказгане загорелся частный дом

По информации МЧС, в г. Жезказган по ул. Пушкина произошел пожар в частном жилом доме. горела крыша дома на общей площади 200 кв.м.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Хозяйн дома заблаговременно эвакуировался. Пострадавших нет.
В области Ұлытау сотрудники МЧС потушили пожар в жилом доме, передает ИА El.kz.
По информации МЧС, в г. Жезказган по ул. Пушкина произошел пожар в частном жилом доме. горела крыша дома на общей площади 200 кв.м.
Силами МЧС пожар ликвидирован. Хозяйн дома заблаговременно эвакуировался. Пострадавших нет.