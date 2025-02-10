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В Жезказгане загорелся частный дом

В области Ұлытау сотрудники МЧС потушили пожар в жилом доме, передает ИА El.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС, в г. Жезказган по ул. Пушкина произошел пожар в частном жилом доме. горела крыша дома на общей площади 200 кв.м.

Силами МЧС пожар ликвидирован. Хозяйн дома заблаговременно эвакуировался. Пострадавших нет.

пожары
МЧС