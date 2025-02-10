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Обломки сбитых БПЛА упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

Обломки сбитых беспилотников упали на крышу жилого дома в Краснодаре. По данным SHOT, пострадала многоэтажка на улице Будëнного.

Источник: Life.ru

Сейчас на месте работают все экстренные службы, предварительно пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские дроны пытаются атаковать Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Местные жители услышали мощные взрывы в небе около двух часов ночи.