Обломки сбитого дрона упали на технадстройку на крыше жилкомплекса в Краснодаре

«БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Атака БПЛА в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT.
Кондратьев добавил, что на месте инцидента сейчас работают специализированные службы и правоохранительные органы, а территория, где произошло ЧП, окружена.
Также проводится обход квартир для выяснения, были ли повреждены жилые помещения. Губернатор поручил мэру города Евгению Наумову следить за развитием ситуации и, при необходимости, оказать помощь жильцам дома.
Ранее Life.ru сообщил, что обломки сбитых дронов упали на крышу многоквартирного дома в Краснодаре. В результате этой атаки пострадал жилой дом на улице Будëнного.