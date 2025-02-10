В Дальнереченске мужчина угрожал продавцам в магазине пистолетом

В Дальнереченске 41-летний мужчина угрожал работникам местного магазина. Прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как поделились в краевой прокуратуре, 8 февраля приморец совершал покупки в магазине, но в какой-то момент он достал пневматический пистолет, направил в сторону сотрудников и начал ругаться матом. Что именно заставило мужчину вытащить пистолет, зачем он угрожал работникам, предстоит разобраться ведомству.
Прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, ход и результаты которого проконтролируют сотрудники ведомства.
Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.