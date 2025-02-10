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В Дальнереченске мужчина угрожал продавцам в магазине пистолетом

В Приморье заключат под стражу мужчину, угрожающего сотрудникам магазина пистолетом.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Дальнереченске 41-летний мужчина угрожал работникам местного магазина. Прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как поделились в краевой прокуратуре, 8 февраля приморец совершал покупки в магазине, но в какой-то момент он достал пневматический пистолет, направил в сторону сотрудников и начал ругаться матом. Что именно заставило мужчину вытащить пистолет, зачем он угрожал работникам, предстоит разобраться ведомству.

Прокуратура признала законным заведение уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, ход и результаты которого проконтролируют сотрудники ведомства.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.