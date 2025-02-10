В Дальнереченске мужчина угрожал продавцам в магазине пистолетом

Как поделились в краевой прокуратуре, 8 февраля приморец совершал покупки в магазине, но в какой-то момент он достал пневматический пистолет, направил в сторону сотрудников и начал ругаться матом. Что именно заставило мужчину вытащить пистолет, зачем он угрожал работникам, предстоит разобраться ведомству.