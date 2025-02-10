Кондратьев: обломки сбитого дрона ВСУ повредили дом в краснодарском поселке

Беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он с сожалением отметил, что в результате происшествия обломки БПЛА повредили частный дом.
«Никто не пострадал, в настоящее время на месте работают экстренные службы», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор также заявил о необходимости скорейшего восстановления имущества местных жителей.
«Оказать помощь в этом поставил задачу исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову». — резюмировал Кондратьев.
Ранее губернатор сообщил о том, что беспилотник ВСУ нанёс повреждения жилому комплексу «Центральный» в Краснодаре.