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В Приморье автобус с пассажирами столкнулся с тягачом, движение перекрыто

Предварительно известно, что серьезно пострадал водитель общественного транспорта.

Источник: Соцсети

В Чугуевском районе случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и тягача, сообщает ИА PrimaMedia. Жуткие кадры с места аварии опубликовал ТГ-канал (18+) dpskontrol_125rus.

По предварительной информации, в результате столкновения водитель автобуса получил серьезные травмы. О других пострадавших или погибших среди пассажиров не сообщается.

Из-за ДТП движение временно перекрыто на въезде в села Кокшаровка и Самарка. Местные власти предпринимают меры для устранения последствий аварии и обеспечения безопасности на дороге. Редакция ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.