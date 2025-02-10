В Приморье автобус с пассажирами столкнулся с тягачом, движение перекрыто

В Чугуевском районе случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и тягача, сообщает ИА PrimaMedia. Жуткие кадры с места аварии опубликовал ТГ-канал (18+) dpskontrol_125rus.
По предварительной информации, в результате столкновения водитель автобуса получил серьезные травмы. О других пострадавших или погибших среди пассажиров не сообщается.
Из-за ДТП движение временно перекрыто на въезде в села Кокшаровка и Самарка. Местные власти предпринимают меры для устранения последствий аварии и обеспечения безопасности на дороге. Редакция ИА PrimaMedia продолжит следить за развитием событий.