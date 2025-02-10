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У севшего на мель на Сахалине китайского судна начали устанавливать заграждения

В Невельске начали устанавливать боновые заграждения у китайского судна, севшего на мель, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Источник: Life.ru

«Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведётся круглосуточно», — написал глава региона в телеграм-канале.

У китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения. Видео © Telegram / Лимаренко Brief.

Ранее Лимаренко предупредил, что владельцы судна с мазутом могут оставить его на побережье, что создаёт угрозу экологической катастрофы.

В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна An Yang 2. Напомним, что 9 февраля китайский балкер прибился на мелководье возле острова. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могли сразу подобраться к судну. В Росморречфлоте опровергли слухи о разливе мазута после ЧП.