У севшего на мель на Сахалине китайского судна начали устанавливать заграждения

В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна An Yang 2. Напомним, что 9 февраля китайский балкер прибился на мелководье возле острова. Из-за шторма спасательные группы и водолазы не могли сразу подобраться к судну. В Росморречфлоте опровергли слухи о разливе мазута после ЧП.